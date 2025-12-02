Інтерфакс-Україна
Події
19:46 02.12.2025

Трамп називав війну в Україні "хаосом", який нелегко вирішити

Президент США Дональд Трамп назвав війну в Україні "хаосом" і ситуацією, яку "нелегко вирішити".

"Ми намагаємося вирішити цю проблему. Я вирішив вісім воєн. Це буде дев'ята, і наші люди зараз перебувають у Росії, щоб з'ясувати, чи можна її вирішити. Повірте, ситуація нелегка. Який безлад!", - сказав Трамп під час засідання уряду у Білому Домі у вівторок.

Також Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не залучені фінансово до російсько-української війни.

 

