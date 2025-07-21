Маск анонсував версію Grok для дітей

Американський мільярдер Ілон Маск, який між тим є власником соціальної мережі X (Twitter) та технологічного стартапу xAI, анонсував версію чат-бота Grok для дітей.

"Ми збираємося створити Baby Grok від xAI - додаток, присвячений контенту для дітей", - написав він у соцмережі Х.

Відомо, що "дитяча версія" заснованого на штучному інтелекті бота матиме назву Baby Grok.

Раніше повідомлялося, американський ШІ-стартап xAI Ілона Маска представив четверту версію чат-бота Grok.

Джерело: https://x.com/elonmusk/status/1946763642231500856