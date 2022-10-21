Телеком

12:22 21.10.2022

Жодні громадяни чи компанії РФ не впливають на "Київстар" - компанія

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Жодні громадяни чи компанії РФ не впливають на "Київстар" - компанія

Мобільний оператор "Київстар" заявив про відсутність будь-якого впливу на компанію як з боку Росії, так і осіб, які є громадянами країни-агресора.

"Київстар" зареєстрований в Україні та провадить діяльність виключно відповідно до законодавства України. Жодні громадяни або компанії РФ не впливають на "Київстар", не здійснюють функцій контролю над компанією і не отримують фінансової вигоди від діяльності компанії. Головним акціонером "Київстару" є міжнародна телеком-група Veon. Акції Veon перебувають у вільному обігу на фондових біржах США та Нідерландів, їхніми власниками є сотні фізичних та юридичних осіб з усього світу", - заявили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії, коментуючи список санкцій РНБО України, затверджений указом президента № 726 від 19 жовтня 2022 року.

Зокрема, серед власників акцій Veon – компанії Exor NB (Італія), Shah Capital (США), Stitching AMD (Королівство Нідерланди) та інші.

"Жоден з покупців акцій Veon впливу на діяльність "Київстару" не має. Компанією "Київстар" керує незалежна наглядова рада, у складі якої громадяни України, США, Євросоюзу та Туреччини. Наглядова рада "Київстару" є автономною у прийнятті рішень щодо операційної діяльності та стратегії компанії", - зазначили у пресслужбі.

Також, за даними оператора, двоє із членів наглядової ради компанії за свою патріотичну діяльність перебувають під санкціями Росії.

У "Київстарі" також нагадали, що з початку повномасштабної російської воєнної агресії проти України оператор перерахував понад 104 млн грн на гуманітарні потреби військових, лікарень та людей похилого віку.

Компанія також надала абонентам бонуси та безкоштовні послуги на суму 563 млн грн, виділила 300 млн грн на відновлення цифрової інфраструктури України в рамках платформи United24, підключила до безкоштовного інтернету 1280 бомбосховищ та 600 модульних будинків для переселенців.

Як повідомлялося, у травні 2022 року в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" президент "Київстару" Олександр Комаров, як експерт телеком-ринку з багаторічним стажем, заявив, що міжнародний холдинг VEON не зможе довгостроково оперувати одночасно і російським, і українським телеком-активами.

"Київстар" – найбільший український оператор телекомунікацій. Надає послуги зв'язку та передання даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, зокрема 3G. Його послугами на середину цього року користувалися близько 24,8 млн абонентів мобільного зв'язку і понад мільйон клієнтів фіксованого інтернету.

Акціонером "Київстару" є міжнародна група VEON (раніше – VimpelCom Ltd.). Акції групи котируються на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #київстар

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