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13:24 20.10.2022

Мінцифри розпочало бета-тестування сервісу зі зміни місця проживання для ВПО в "Дії"

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Мінцифри розпочало бета-тестування сервісу зі зміни місця проживання для ВПО в "Дії"

Міністерство цифрової трансформації України розпочало бета-тестування послуги у додатку "Дія", що дозволяє змінити місце проживання у кілька кліків, а також скасувати свій статус ВПО.

"Після повномасштабного вторгнення 1,4 млн осіб подали заяву про отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави у "Дії". Тепер ми хочемо, щоб люди без черг та збору папірців по держорганах могли змінити адресу проживання або скасувати статус ВПО у додатку ", - написав віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму "телеграм-каналі" у четвер.

Для участі в бета-тесті скасування статусу потрібно мати довідку ВПО в "Дії", а щоб приєднатися до тестування зміни місця проживання ВПО також потрібно фізично бути присутнім на новій адресі, щоб підтвердити геолокацію.

Послуга реалізується Мінцифри спільно з Міністерством соціальної політики України за участю "Проєкту підтримки "Дія", що запроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.

Теги: #тестування #мінцифри

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