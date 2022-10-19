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16:04 19.10.2022

"Київстар" продовжив дію "Роумінгу як вдома" до кінця року

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"Київстар" продовжив дію "Роумінгу як вдома" до кінця року

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" продовжив дію безоплатної послуги "Роумінг як вдома" до кінця 2022 року для абонентів, які вимушено виїхали з України, повідомила пресслужба компанії в середу.

"Понад 2 млн наших абонентів були змушені залишити Україну..."Роумінг як вдома" – виняткове рішення для підтримки українців, і хоч воно тимчасове, але нам із колегами по ринку, європейськими партнерами, регуляторам вдалося продовжити його до кінця цього року", – наводяться у релізі слова керівника департаменту додаткових послуг та операторських відносин "Київстар" Олександра Галушка.

За його словами, у майбутньому компанія працюватиме над довгостроковим рішенням на ринкових засадах.

"Київстар" також повідомив, що продовжує розвивати послугу "Роумінг як вдома": якщо раніше у всіх абонентів постплати у роумінгу замість умов їхнього тарифу діяв окремий універсальний пакет послуг, то з початку жовтня у багатьох тарифах з оплати клієнти можуть використовувати послуги саме свого основного пакета. Наприклад, абоненти з тарифом "ВАШ ОПТИМУМ" отримують не 15 Гб трафіку, а безлімітний мобільний інтернет.

Також "Київстар" повідомив про запуск нової суперсили "Роумінг" – додаткову послугу, яку можна підключити без доплат. Абоненти з нею отримуватимуть 50 бонусів (1 бонус відповідає 1 грн), які зможуть використати на свій розсуд на інтернет, розмови чи SMS.

"Наприклад, у Польщі на ці бонуси можна отримати 500 Мб інтернету або 50 хвилин дзвінків, а в ОАЕ - 250 Мб або 25 хвилин", - пояснили в компанії.

"Київстар" станом на червень 2022 року обслуговував 24,8 млн абонентів мобільного зв'язку та понад 1,2 млн абонентів "Домашнього інтернету". Компанія надає послуги на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, включно з 4G.

Акціонер "Київстар" – міжнародна група VEON, яка має головний офіс у Нідерландах. Акції групи є в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Теги: #роумінг #київстар

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