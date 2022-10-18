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14:15 18.10.2022

Робоча група на чолі з Федоровим підготує проєкт оптимізації міністерств - Арахамія

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Робоча група на чолі з Федоровим підготує проєкт оптимізації міністерств - Арахамія

Робоча група на чолі з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим підготує проєкт оптимізації міністерств, повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Робочою групою зі скорочення міністерств, оптимізацією департаментів, електронним документообігом опікуватиметься Михайло Федоров. Це буде велика презентація", - сказав Арахамія в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Арахамії, кадрові питання вирішуватимуть після реформування Кабміну.

"Так, у межах цього генерального нового концепту вирішуватимуть і всі інші питання", - зазначив народний депутат.

Теги: #арахамія #мінцифри

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