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07:07 15.10.2022

У Пентагоні шукають варіанти для подальшого функціонування системи зв'язку Starlink в Україні

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У Пентагоні шукають варіанти для подальшого функціонування системи зв'язку Starlink в Україні

У Пентагоні повідомили про пошук варіантів подальшого функціонування системи зв'язку Starlink, запущеної американською компанією космічних технологій SpaceX.

"Ми, безумовно, усвідомлюємо переваги будь-якої можливості супутникового зв'язку, який українці можуть використовувати не лише на полі бою, а й усередині самої країни. Ми розуміємо крихкість цих комунікацій, і важливо, щоб не лише командування та контроль залишалися недоторканими на полі бою, але і зв'язок у всій країні. Ми оцінюємо наші варіанти та намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти зберегти цей супутниковий зв'язок для українських сил", – заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, українська сторона протягом семи-восьми місяців за допомогою Starlink успішно координувала планування та операції на полі бою. В інформації наголошується, що ця система стала важливою для продовження як цивільного, так і військового зв'язку в країні, яка перебуває у стані бойових дій. У Пентагоні також уточнили, що скарги на Starlink з боку українських військових не надходили.

Представник відомства наголосив, що існують й інші організації, здатні надати необхідний Україні зв'язок.

"Я не збираюся розкривати просто зараз, що це таке або з ким ми розмовляємо. Але ми знаємо, що є й інші – це не тільки SpaceX, є й інші організації, з якими ми, безумовно, можемо співпрацювати, коли доходить до надання Україні того, що їм потрібне на полі бою", – заявила Сінгх.

Як повідомлялося, компанія SpaceX звернулася до Міністерства оборони США із запитом на виділення додаткових коштів, оскільки більше не має можливості оплачувати роботу системи супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знайде рішення, щоб система супутникового зв'язку Starlink американської компанії SpaceX продовжила роботу на українській території.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що термінали супутникового зв'язку Starlink продовжать працювати в Україні.

 

 

 

Теги: #пентагон #звязок #starlink

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