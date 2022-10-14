"Укрпошта" випустила нові поштові марки до Дня захисників

АТ "Укрпошта" випустило нові поштові марки до Дня захисників України "Слава Збройним Силам України!", повідомляє пресслужба поштового оператора в п'ятницю.

"Сьогодні "Укрпошта" представила перші шість родів і військ ЗСУ. У майбутньому ми плануємо розширяти цю серію. І щоб подякувати військовим не словом, а ділом, 8 грн з кожної марки буде спрямовано на підтримку армії", – прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Згідно з повідомленням, блок марок виконано в графічному стилі, де кожна поштова марка відображає образи сучасних українських захисників із різних підрозділів військ та містить їхню емблему.

На марках представлені Десантно-штурмові війська, Сухопутні війська, Військово-морські сили, Повітряні сили, Сили спеціальних операцій, Сили територіальної оборони.

Автор поштового випуску, присвяченого захисникам, – український дизайнер із Краматорська Антон Хрупін.

Відповідно до релізу, тираж марочного аркуша – 1 млн примірників, вартість одного аркуша – 120 грн, з яких 48 грн – благодійний внесок.

До аркуша також випущено конверт "Перший день", тематичні художні конверти та листівки, що, крім сюжетів, містять також кольори та емблеми родів військ ЗСУ.

Купити поштовий випуск "Слава ЗСУ!" можна з 14 жовтня у міських відділеннях "Укрпошти" в усій країні, а також в офіційному онлайн-магазині оператора.

Крім того, новий поштовий випуск продаватиметься в офіційних онлайн-магазинах "Укрпошти" на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.

У компанії зазначили, що на продаж конверта "Перший день" у відділеннях діятимуть обмеження – не більше двох на одне замовлення. Онлайн можна буде замовити до 10 маркових аркушів, 10 художніх конвертів та 10 листівок одного виду на одне замовлення.