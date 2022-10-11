Телеком

10:24 11.10.2022

Критична інфраструктура та національна мережа "Укртелекому" працюють

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Критична інфраструктура та національна мережа "Укртелекому" працюють

АТ "Укртелеком" прозвітував про роботу 84% мережі інтернет-доступу.

"Послуги надаються в усіх областях, крім Луганської, Херсонської, а також частини Донецької і Запорізької областей. Послуги інтернету доступні у 84% населених пунктів України, покритих мережею оператора", - повідомляється на сайті оператора у вівторок.

Фахівці компанії докладають усіх зусиль, щоб максимально швидко здійснювати ремонтні роботи на мережі та відновлювати надання послуг абонентам.

"У разі знеструмлення мережеве обладнання працює до повного розряду акумуляторних батарей або завдяки наявним автономним генераторам. Саме завдяки генераторам автономного електроживлення, які є на багатьох інтернет-вузлах "Укртелекому", ми можемо протягом досить тривалого часу забезпечувати наших абонентів послугами, попри відсутність електроживлення", - наголосили в компанії.

В "Укртелекомі" також попередили абонентів, у яких можуть бути перебої в користуванні послугами через аварійні роботи на електромережах, про те, що після відновлення електроживлення необхідно буде перезавантажити обладнання та дочекатися встановлення з'єднання.

Критична інфраструктура та національна мережа "Укртелекому" працюють стабільно.

Теги: #укртелеком #звязок

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