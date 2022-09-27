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13:12 27.09.2022

80% мережі Vodafone працює у Харківській області

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80% мережі Vodafone працює у Харківській області

Оператор Vodafone, другий за величиною в Україні, відновив мобільний зв'язок у звільнених населених пунктах Харківської області: Балаклії, Куп'янську, Шевченковому, Вовчанську, Волоховому Яру, Великому Бурлуку, Ізюмі, Печенігах.

"Загалом на сьогоднішній день працює 80% мережі Vodafone у Харківській області", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у компанії у вівторок.

У Vodafone додали, що працюють над збільшенням обсягу мережі в Харківській області та запускають додаткові базові станції, оскільки трафік у містах та селах з відновленою мережею зростає щодня. Зокрема, минулого тижня запрацювали додаткові об'єкти зв'язку в Ізюмі та Дергачах.

У компанії зазначили, що пошкодження інфраструктури в нещодавно звільнених населених пунктах значні, зокрема, є повністю зруйновані вежі мобільного зв'язку, тому на таких ділянках відновлення практично рівносильне будівництву нової мережі.

Для оперативного відновлення інженери Vodafone активно використовують обладнання Starlink, яке тимчасово виконує функцію транспортної мережі – на час проведення аварійних робіт із відновлення звичайної транспортної мережі, повідомили також у Vodafone.

Теги: #звязок #vodafone

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