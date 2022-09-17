Компанія Zoom надасть свої продукти для дистанційного навчання в Україні

Компанія Zoom Video Communications, Inc. надасть свої продукти для дистанційного навчання, повідомляє Міністерство освіти та науки України.

"Міністерство освіти і науки України та Zoom Video Communications, Inc. погодили надання ліцензії уніфікованої комунікаційної платформи Zoom Education і застосунків Large Meetings для організації дистанційного навчання у навчальних закладах України", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що Zoom надасть достатню кількість ліцензій, щоб кожна школа та заклади вищої освіти в Україні могли здійснювати освітні програми онлайн.

У відомстві заявляють, що станом на сьогодні майже 800 навчальних закладів мають ліцензований доступ до використання інструментів Zoom, що дало змогу вчасно розпочати 2022-2023 навчальний рік для мільйонів здобувачів.