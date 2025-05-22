Інтерфакс-Україна
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17:44 22.05.2025

Zoom збільшила квартальний чистий прибуток на 18%

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Американська Zoom Communications (колишня Zoom Video Communications), що надає послуги віддаленого конференц-зв'язку, збільшила чистий прибуток у першому фінансовому кварталі на 17,7%, виручку - на 2,9%.

За квартал, який завершився 30 квітня, чистий прибуток Zoom становив $254,6 млн, або $0,81 у розрахунку на акцію, порівняно з $216,3 млн, або $0,69 на акцію, роком раніше.

Прибуток без урахування разових факторів становив $1,43 на акцію, перевищивши консенсус-прогноз опитаних FactSet аналітиків на рівні $1,31 на акцію.

Квартальна виручка Zoom збільшилася до $1,17 млрд з $1,14 млрд роком раніше, що збіглося з очікуваннями ринку. Зокрема виручка в сегменті підприємств зросла на 5,9%, до $704,7 млн.

Кількість користувачів, які приносять компанії річну виручку в розмірі понад $100 тисяч, за останній рік підвищилася на 8%, до 4192.

За прогнозом Zoom, у другому фінкварталі її виручка складе $1,195-1,2 млрд, скоригований прибуток - $1,36-1,37 на акцію. Прогноз компанії на весь поточний фінрік тепер передбачає виручку в розмірі $4,8-4,81 млрд (раніше - $4,785-4,795 млрд), скоригований прибуток на акцію - $5,56-5,59 ($5,34-5,37). Ринок чекав квартальну виручку на рівні $1,19 млрд, річну - $4,79 млрд. Консенсус-прогноз для квартального скоригованого прибутку становив $5,35, річного - $5,39.

У першому фінкварталі компанія викупила 5,6 млн власних паперів.

Теги: #zoom

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