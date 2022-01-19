Zoom дозволить більшій частині співробітників продовжувати працювати віддалено

Американська Zoom Video Communications Inc., що надає послуги віддаленого конференц-зв'язку, збереже дистанційний режим роботи для більшості співробітників.

Як повідомила компанія у ході заходу Work Transformation Summit у середу, Zoom адаптує новий робочий графік, відповідно до якого всі працівники компанії будуть розділені на три категорії: що працюють у гібридному режимі, завжди віддалено та в офісі.

До першої категорії належать переважно ті, хто живе в передмісті та кому далеко добиратися до офісів. Ці працівники будуть відвідувати фізичне місце роботи у разі потреби.

За оцінками компанії, присутніми в офісах будуть трохи менше 2% всього штату, що налічує 4,4 тис. осіб. Водночас основним способом комунікації будуть технології відеозв'язку самої Zoom.

"Співробітники хочуть мати вибір, і вони вважають за краще продовжувати працювати вдома", - наголосила головний фінансовий директор компанії Келлі Стекельберг. Вона також навела дані опитування 4,9 тис. американців, які показали, що понад 65% опитаних хочуть мати право на вибір формату роботи. При цьому близько 85% опитаних, які працюють віддалено, мають намір продовжувати працювати таким чином.

Стекельберг також повідомила, що першими відкриються офіси Zoom у Денвері. Це станеться вже у першому кварталі. Відтак планується відкриття головного офісу в Сан-Хосе. Сама Стекельберг, як і решта топ-менеджменту, продовжить працювати віддалено.

Котирування акцій Zoom знижуються на 0,4% під час торгів у Нью-Йорку в середу.