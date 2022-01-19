Події

19:54 19.01.2022

Zoom дозволить більшій частині співробітників продовжувати працювати віддалено

2 хв читати
Zoom дозволить більшій частині співробітників продовжувати працювати віддалено

Американська Zoom Video Communications Inc., що надає послуги віддаленого конференц-зв'язку, збереже дистанційний режим роботи для більшості співробітників.

Як повідомила компанія у ході заходу Work Transformation Summit у середу, Zoom адаптує новий робочий графік, відповідно до якого всі працівники компанії будуть розділені на три категорії: що працюють у гібридному режимі, завжди віддалено та в офісі.

До першої категорії належать переважно ті, хто живе в передмісті та кому далеко добиратися до офісів. Ці працівники будуть відвідувати фізичне місце роботи у разі потреби.

За оцінками компанії, присутніми в офісах будуть трохи менше 2% всього штату, що налічує 4,4 тис. осіб. Водночас основним способом комунікації будуть технології відеозв'язку самої Zoom.

"Співробітники хочуть мати вибір, і вони вважають за краще продовжувати працювати вдома", - наголосила головний фінансовий директор компанії Келлі Стекельберг. Вона також навела дані опитування 4,9 тис. американців, які показали, що понад 65% опитаних хочуть мати право на вибір формату роботи. При цьому близько 85% опитаних, які працюють віддалено, мають намір продовжувати працювати таким чином.

Стекельберг також повідомила, що першими відкриються офіси Zoom у Денвері. Це станеться вже у першому кварталі. Відтак планується відкриття головного офісу в Сан-Хосе. Сама Стекельберг, як і решта топ-менеджменту, продовжить працювати віддалено.

Котирування акцій Zoom знижуються на 0,4% під час торгів у Нью-Йорку в середу.

 

 

Теги: #zoom #дистанційка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 04.11.2021
Київські школярі продовжать навчання дистанційно - Кличко

Київські школярі продовжать навчання дистанційно - Кличко

15:29 28.10.2021
Кличко: Діти в понеділок до шкіл не повертаються з канікул до поліпшення ситуації з COVID-19

Кличко: Діти в понеділок до шкіл не повертаються з канікул до поліпшення ситуації з COVID-19

12:05 25.09.2021
Дистанційна робота не має впливати на зарплату вчителів - Шкарлет

Дистанційна робота не має впливати на зарплату вчителів - Шкарлет

11:22 19.08.2021
Мовний омбудсмен наголошує на важливості розвитку дистанційної освіти для учнів з окупованих територій

Мовний омбудсмен наголошує на важливості розвитку дистанційної освіти для учнів з окупованих територій

10:19 26.05.2021
Школи не повинні перекладати на учнів відповідальність за якість освіти на дистанційці - Шкарлет

Школи не повинні перекладати на учнів відповідальність за якість освіти на дистанційці - Шкарлет

07:32 07.04.2021
Zoom обмежив використання сервісу для російських компаній з державною участю

Zoom обмежив використання сервісу для російських компаній з державною участю

12:54 24.03.2021
Київські школярі 5-11 класів розпочнуть навчання з 25 березня в дистанційній формі - мер

Київські школярі 5-11 класів розпочнуть навчання з 25 березня в дистанційній формі - мер

13:17 19.03.2021
Після весняних канікул київські школярі до 9 квітня навчатимуться дистанційно, крім молодших класів

Після весняних канікул київські школярі до 9 квітня навчатимуться дистанційно, крім молодших класів

11:12 18.03.2021
Харківська облкомісія ТЕБ та НС рекомендує перевести на дистанційне навчання старшокласників і студентів

Харківська облкомісія ТЕБ та НС рекомендує перевести на дистанційне навчання старшокласників і студентів

16:03 13.03.2021
Мер Львова запропонує перевести з 16 березня на дистанційну форму навчання 5-11 класи

Мер Львова запропонує перевести з 16 березня на дистанційну форму навчання 5-11 класи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження вікна офісу видання "ГОРДОН" на столичному Подолі

Офіс генпрокурора оскаржуватиме запобіжний захід Порошенку

США нададуть Україні додаткову допомогу для оборони в разі агресії РФ - Блінкен

Блінкен заявив, що незабаром буде призначено посла США в Україні

ДБР: Обвинувачення має всі підстави для апеляції на ухвалу суду щодо запобіжного заходу Порошенку

ОСТАННЄ

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження вікна офісу видання "ГОРДОН" на столичному Подолі

Суд дозволив затримання обвинуваченого у справі про тортури у донецькій в'язниці "Ізоляція" Євгена Бражникова

Українські перевізники у четвер вийдуть протестувати до посольства Польщі

Офіс генпрокурора оскаржуватиме запобіжний захід Порошенку

Суд чітко визначив процесуальний статус Порошенка – радник глави ОПУ

Глави МЗС Німеччини, Франції та США в четвер зустрінуться в Берліні

Блінкен сподівається на справедливість у розгляді справи Порошенка

Лондон має намір скасувати більшість обмежень щодо COVID-19 в Англії

Блінкен закликав комісію з відбору керівництва САП завершити фінальний етап конкурсу

Блінкен пообіцяв поінформувати Україну про результати зустрічі з Лавровим у Женеві

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА