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16:34 08.02.2023

Zoom скоротить 1,3 тис. співробітників, або 15% штату

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Zoom скоротить 1,3 тис. співробітників, або 15% штату

Американська Zoom Video Communications, що надає послуги віддаленого конференц-зв'язку, має намір звільнити близько 1,3 тис. співробітників, що становить 15% штату.

Головний виконавчий директор Zoom Ерік Юань написав у корпоративному блозі, що компанії необхідно адаптуватися до "невизначеності у світовій економіці", а також "її впливу на наших клієнтів" на тлі того, як світ продовжує пристосовуватися до життя після пандемії COVID-19.

Zoom пережив різкий зліт популярності під час пандемії, коли люди були змушені працювати з дому та використовувати відеочати для того, щоб залишатися на зв'язку з колегами, друзями та родиною, зазначає MarketWatch.

"Ми працювали не покладаючи рук, роблячи Zoom кращим для наших клієнтів і користувачів. Але ми також припускалися помилок, - сказав Юань. - Ми витратили не так багато часу, як слід було б, на ретельний аналіз нашої команди та оцінки стійкості нашого розвитку в напрямку найважливіших пріоритетів".

Він заявив, що звільнення стосуватимуться співробітників компанії у всьому світі. Їм буде виплачено компенсацію та надано медичне...

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Теги: #zoom

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