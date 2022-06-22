Zoom надає безкоштовний доступ до своїх сервісів українським університетам та профтехучилищам

Американська Zoom Video Communications на 2022-2023 навчальний рік надасть безкоштовний доступ до програмного забезпечення Zoom Meetings for Education.

"Це дуже важливо під час війни, коли все навчання відбувається в онлайні. Наразі деякі студенти захищають дипломні роботи в окопах, захищаючи державу, а вчителі проводять уроки для школярів прямо з бомбосховищ", - написав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі у середу.

Міністерство освіти і науки у листі до навчальних закладів, оприлюдненому на порталі "Освіта.ua", повідомило, що розширений доступ Large Meeting дає змогу учасникам навчального процесу здійснювати запис зустрічей, а також проводити навчальні заняття для 1000 учасників одночасно.

Також, за інформацією Міносвіти, навчальні заклади, які подали заявки на розширені можливості Google Workspace for Education, отримають відповідне оновлення до серпня 2022 року.