Зеленський доручив робити за внутрішні кошти деякі ключові речі у програмах, які фінансувалися коштом США

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Президент України Володимир Зеленський заслухав початкову доповідь віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби та заступника керівника Офісу президента Віктора Микити щодо критично важливих програм, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися коштом американської підтримки.

"Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також – говорити з європейцями. Енергетика – були програми щодо розподіленої генерації, інші програми стійкості для українських громад, для міст і сіл. Друге питання – це ветеранські проєкти, яких багато було, і є, і буде в регіонах, у громадах наших. Ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Президент зазначив, що третім питанням були пункти пропуску на кордоні, що будувалися у взаємодії з партнерами. "Нові сучасні пункти пропуску для того, щоб економічна активність була швидше, а робота митників – прозорішою. Зокрема, це проєкти в портах. Реально – економічна безпека", - пояснив Зеленський.

За його словами, на це будуть шукати більший внутрішній ресурс, зокрема є певні питання і по лінії Міністерства охорони здоров’я, також у галузі кібербезпеки.

"Доручив також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки, і саме на гуманітарних напрямах, на безпекових та соціальних має бути більше нашої та європейської активності. Щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей", - наголосив президент.