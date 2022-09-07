Екс-глава ради директорів VEON Газін очолив наглядову раду "Київстару"

Головою наглядової ради найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" призначено Геннадія Газіна, який з червня 2020 року до червня 2022 року очолював раду директорів материнської компанії VEON.

Згідно з повідомленням "Київстару", на цій позиції Газін змінив Каана Терзіоглу.

Компанія нагадала, що її наглядова рада складається з семи директорів, серед яких - громадяни України, Євросоюзу, США та Туреччини, і в рамках своєї компетенції здійснює управління компанією. Зокрема, визначає основні напрями діяльності компанії, затверджуючи рішення щодо важливих договорів із національними та закордонними партнерами, скликає загальні збори акціонерів та погоджує їхній порядок денний тощо.

Газін народився у Житомирі. Громадянин США. Має досвід роботи в Bell Communications Research та General Dynamics, понад 14 років працював у McKinsey&Company, зокрема старшим партнером, був одним із лідерів напряму телекомунікацій, медіа та нових технологій. Крім цього, з 2007 до 2012 року був СЕО компанії EastOne Group, що об'єднує активи українського бізнесмена Віктора Пінчука, входить до складу директорів кількох американських та українських AI&IT компаній, таких як Zibra AI, PAWA, Greenscreens.