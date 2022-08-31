Держспецзв'язку попереджає про онлайн-шахраїв, які спекулюють на темі "грошових виплат"

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держслужбі спеціального зв'язку та захисту інформації, попереджає про зростання шахрайських сторінок у соціальній мережі "фейсбук".

"Зловмисники використовують тематику грошових компенсацій, фінансової допомоги від ООН, Європейського суду з прав людини, Товариства Червоного Хреста. Обіцяють виплати "за рахунок конфіскованих активів Росії", посилаються на недійсні рішення різних органів влади України. В оголошеннях пропонують перейти за посиланням, яке веде на фішингову сторінку так званого "Єдиного Компенсаційного Центру Повернення Невиплачених Кошти", - наголошується в повідомленні в "телеграм-каналі" Держспецзв'язку.

На цьому шахрайському сайті користувачам пропонують отримати виплату після надання персональної інформації та здійснення додаткового платежу, внаслідок чого дані банківської картки будуть скомпрометовані.

"Довіряйте інформації лише з офіційних сайтів держорганів – особливо коли йдеться про якісь виплати. Перевіряйте дані. За необхідності уточніть телефоном або під час особистого візиту. Ніколи не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах", - наголошують у Держспецзв'язку.

Також, якщо дані платіжної картки були помилково введені на шахрайському веб-сайті, у відомстві настійно рекомендують негайно заблокувати картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку або через інтернет-банкінг.

Список шахрайських сторінок розміщено на сайті CERT-UA.