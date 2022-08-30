Телеком

14:58 30.08.2022

ВР у першому читанні ухвалила законопроєкт "Про медіа"

2 хв читати
ВР у першому читанні ухвалила законопроєкт "Про медіа"

 Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про медіа" №2693-д.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у Верховній Раді, 233 народні депутати підтримали законопроєкт у першому читанні.

Як зазначається у супровідних документах до законопроєкту "Про медіа", він спрямований на забезпечення реалізації прав на свободу вираження думок, на отримання різнобічної, достовірної та оперативної інформації, забезпечення плюралізму думок та вільного поширення інформації, захист національних інтересів України та прав користувачів медіасервісів. Законопроєкт регулює діяльність у сфері медіа відповідно до принципів прозорості, справедливості та неупередженості, стимулює наявність конкурентного середовища, рівноправності та незалежності медіа, а також визначає правовий статус, порядок формування, діяльність та повноваження Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Ухвалення законопроєкту створить необхідні сучасні європейські умови для задоволення інформаційних потреб громадян України, ефективного розвитку сфери надання аудіовізуальних медіасервісів із використанням нових технологій.

У результаті ухвалення законопроєкту будуть визнані такими, що втратили чинність, профільні закони "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення та радіомовлення", "Про інформаційні агентства", "Про Національну раду України з телебачення та радіомовлення", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" та законопроєкти, які вносили зміни до майже 100 чинних законів.

Як повідомлялося, оновлення національного законодавства у сфері аудіовізуальних послуг є одним із зобов'язань України згідно з Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, виконання якої необхідне для початку переговорів щодо вступу України до ЄС.

Теги: #закон #медіа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:40 23.08.2022
Зеленський підписав закон про обов'язкове розміщення бомбосховищ у новобудовах

Зеленський підписав закон про обов'язкове розміщення бомбосховищ у новобудовах

10:51 16.08.2022
Зеленський підписав закон щодо продовження фінреструктуризації та роботи фінсектору під час війни

Зеленський підписав закон щодо продовження фінреструктуризації та роботи фінсектору під час війни

14:51 09.08.2022
Зеленський підписав закон про примусове годування засуджених та осіб, які перебувають під вартою

Зеленський підписав закон про примусове годування засуджених та осіб, які перебувають під вартою

18:22 03.08.2022
Зеленський підписав закон, що дає старт комплексній термомодернізації будівель

Зеленський підписав закон, що дає старт комплексній термомодернізації будівель

12:59 02.08.2022
Закон про медіа має бути ухвалений ВР та підписаний президентом до 1 грудня – заступник голови профільного комітету

Закон про медіа має бути ухвалений ВР та підписаний президентом до 1 грудня – заступник голови профільного комітету

17:25 27.07.2022
Рада ухвалила оновлений закон про АТ із можливістю НДУ вести облік часток ТОВ та ТДВ

Рада ухвалила оновлений закон про АТ із можливістю НДУ вести облік часток ТОВ та ТДВ

10:46 20.07.2022
Мінцифри запускає англомовне цифрове медіа про Україну UNITED24

Мінцифри запускає англомовне цифрове медіа про Україну UNITED24

16:34 10.07.2022
Набув чинності закон про антикорупційну стратегію України до 2025 року

Набув чинності закон про антикорупційну стратегію України до 2025 року

14:35 10.07.2022
Зеленський підписав закон про звільнення військовослужбовців від сплати військового збору

Зеленський підписав закон про звільнення військовослужбовців від сплати військового збору

13:40 09.07.2022
Рада посилила підтримку регіонального розвитку

Рада посилила підтримку регіонального розвитку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ахметов передає медіабізнес державі – заява

CERT-UA попереджає про кібератаки на державні структури України

ДТЕК зазнав кібератаки з боку Росії

Хакери використовують для кібератак в Україні теми штрафів від податкового та ядерного тероризму

Українська ІТ-армія з 13 до 19 червня атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів

ОСТАННЄ

Маск направив новий лист Twitter, намагаючись розірвати угоду

"Укрпошта" підготувала випуск марок "Пес Патрон"

Частка жінок в українському IT потроїлася за десять років

"Укренерго" передасть Міноборони корпоративний досвід у сфері кібербезпеки

"Укртелеком" планує обладнати Wi-Fi точками понад 400 шкільних укриттів

Ворожі хакери атакували Україну понад тисячу разів із 24 лютого

Понад третина компаній усе ще розглядає можливість релокації до кінця року

У Мінкультури заявляють про майже 3 млрд переглядів контенту російськомовного телеканалу "FreeДом" у соцмережах за шість місяців

"Київстар" збудував 230 базових 4G станцій за період війни

ІТ-компанія Intellias спільно з Фондом Притули придбала для ЗСУ безпілотники FlyEye

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА