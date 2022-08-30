ВР у першому читанні ухвалила законопроєкт "Про медіа"

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про медіа" №2693-д.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у Верховній Раді, 233 народні депутати підтримали законопроєкт у першому читанні.

Як зазначається у супровідних документах до законопроєкту "Про медіа", він спрямований на забезпечення реалізації прав на свободу вираження думок, на отримання різнобічної, достовірної та оперативної інформації, забезпечення плюралізму думок та вільного поширення інформації, захист національних інтересів України та прав користувачів медіасервісів. Законопроєкт регулює діяльність у сфері медіа відповідно до принципів прозорості, справедливості та неупередженості, стимулює наявність конкурентного середовища, рівноправності та незалежності медіа, а також визначає правовий статус, порядок формування, діяльність та повноваження Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Ухвалення законопроєкту створить необхідні сучасні європейські умови для задоволення інформаційних потреб громадян України, ефективного розвитку сфери надання аудіовізуальних медіасервісів із використанням нових технологій.

У результаті ухвалення законопроєкту будуть визнані такими, що втратили чинність, профільні закони "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення та радіомовлення", "Про інформаційні агентства", "Про Національну раду України з телебачення та радіомовлення", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" та законопроєкти, які вносили зміни до майже 100 чинних законів.

Як повідомлялося, оновлення національного законодавства у сфері аудіовізуальних послуг є одним із зобов'язань України згідно з Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, виконання якої необхідне для початку переговорів щодо вступу України до ЄС.