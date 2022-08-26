"Укренерго" передасть Міноборони корпоративний досвід у сфері кібербезпеки

НЕК "Укренерго" підписало меморандум про взаємодію та співпрацю у сфері кібербезпеки із Ситуаційним центром Міністерства оборони України, повідомила компанія у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

"Укренерго" від початку війни перебуває на передовій кібероборони української енергосистеми. Тепер ми передаватимемо свій досвід у сфері кібербезпеки військовим", - заявили в НЕК.

Зокрема, в "Укренерго" планують спільно з Міноборони працювати над попередженням та виявленням актуальних кіберзагроз, що застосовуються у кібервійні проти України, а також ефективно протидіяти їм.

"І, звичайно, поділимося досвідом, набутим за останні п'ять років, поки ретельно вибудовували свою систему кіберзахисту за визнаними міжнародними стандартами", - зазначили у компанії.

"Укренерго" має власний центр операційної безпеки (SOC), який системно співпрацює та обмінюється інформацією з українськими службами та іноземними галузевими організаціями, уточнили в НЕК.

"Надійність системи кіберзахисту компанії відіграла істотну роль у ході синхронізації енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E, яка відбулася у березні цього року", - наголосили в "Укренерго".