Ворожі хакери атакували Україну понад тисячу разів із 24 лютого

За час активних воєнних дій урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держслужбі спеціального зв'язку, зареєструвала 1123 кібератаки.

"Найчастіше кіберзловмисники атакували уряд та місцеві органи влади. Серед основних цілей – комерційні та фінансові установи, органи сектора безпеки та оборони, підприємства енергетичного сектора, транспортної галузі та телекому – вся інфраструктура, яка працює для життєзабезпечення населення", - наголошується у повідомленні у "телеграм -каналі" Держспецзв'язку у п'ятницю.

З моменту активізації воєнних дій хакери 260 разів атакували уряд та місцеві органи влади, 154 рази - сектори безпеки та оборони, здійснили 83 атаки на комерційні організації та 72 атаки на фінансовий сектор України.

Серед найпопулярніших методів кібератак: збір інформації (306 випадків), шкідливе програмне забезпечення (267 випадків), втручання у діяльність (149 випадків), використання відомої вразливості (100 випадків).

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада наділила Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) України повноваженнями щодо формування та реалізації держполітики у сфері активної протидії агресії у кіберпросторі.