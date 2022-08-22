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15:40 22.08.2022

ІТ-компанія Intellias спільно з Фондом Притули придбала для ЗСУ безпілотники FlyEye

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ІТ-компанія Intellias у партнерстві з Благодійним фондом Сергія Притули придбала безпілотний авіаційний комплекс FlyEye для Збройних Сил України у складі двох літаків та наземної станції управління, передавши фонду 5,485 млн грн, повідомила компанія у понеділок.

"Ми сподіваємося, що придбаний нами безпілотний авіаційний комплекс FlyEye, який вже на фронті та виконує свою роботу, допоможе наблизити перемогу", - наводяться в пресрелізі слова Executive Chairman та співзасновника Intellias Михайла Пузракова.

Згідно з повідомленням, максимальна швидкість безпілотника – до 160 км/год. залежно від погодних умов. Дальність польоту – 50 км, а максимальна висота польоту – 4 км. Стартує безпілотник FlyEye з руки та може нести на собі до 11 кг спорядження.

В Intellias наголосили, що з початку повномасштабного вторгнення компанія закупила десятки пікапів та позашляховиків для ЗСУ, а загальна сума допомоги Україні вже становила близько 30 млн грн.

Intellias – одна з найбільших українських ІТ-компаній, що об'єднує 2,6 тис. спеціалістів. Розробники компанії перебувають в 11 країнах світу. Компанія займається розробкою комплексного програмного забезпечення та наданням професійних сервісів, спеціалізуючись на автомобільній галузі, навігаційних системах, фінансових та телекомунікаційних технологіях.

Теги: #бпла #благодійність #intellias

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