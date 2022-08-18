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14:07 18.08.2022

"АЛЛО Мах" відновив роботу в ТЦ Retroville

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"АЛЛО Мах" відновив роботу в ТЦ Retroville

Магазин "АЛЛО Мах" площею 375 кв. м відкрито після відновлення в ТЦ Retroville, повідомили у пресслужбі ритейлера.

"Неймовірно боляче було бачити повністю зруйновані у березні великі площі магазину, який відкрили лише два роки тому, 1 серпня 2020 року. Обсяг збитків від руйнування "АЛЛО Мах" у ТЦ Retroville становить близько 12,5 млн грн", - повідомив директор з розвитку та форматів компанії "АЛЛО" Микола Астапов.

Двома тижнями раніше було відкрито після відновлення шоу-рум Mi Store, монобрендового магазину товарів Xiaomi, розташований поряд у тому ж торговому центрі.

ТОВ "АЛЛО" створено у 1998 році. Станом на лютий 2022 року мережа налічувала 340 торгових точок у 140 містах України. Наразі відкрито понад 270 торгових точок.

"АЛЛО" є офіційним представником та дистриб'ютором Xiaomi в Україні. Перший монобрендовий магазин Mi Store було відкрито на початку 2017 року у Києві. Його мережа налічує 30 точок у 14 містах.

За останніми даними ресурсу opendatabot, учасниками ТОВ "АЛЛО" є ПП "Дніпроінвест 2016" (95,19%), Дмитро Деревицький (3,6%), Максим Раскін (1,21%). Кінцевим бенефіціаром зазначено Деревицького.

Теги: #магазин #алло #retroville

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