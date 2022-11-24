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15:30 24.11.2022

Національний маркетплейс "Алло" забезпечив роботу 47 магазинів у 23 містах під час блекаутів

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Національний маркетплейс "Алло" забезпечив роботу 47 магазинів у 23 містах під час блекаутів

Національний маркетплейс "Алло" забезпечив безперебійну роботу за тимчасового відключення електроенергії у майже 50 шоурумах та точках видачі мережі, повідомив директор із розвитку та форматів компанії Микола Астапов агентству "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що для забезпечення можливості роботи у будь-який час магазини оснащені зарядними станціями, автономним освітленням та wi-fi модемами, що також дозволяє приймати будь-які платежі – як готівкою, так і карткою.

"З першого дня енергокризи всі магазини групи компаній "Алло" продовжують працювати в режимі заощадження електроенергії. Всі аксесуари з високим рівнем споживання електрики відключені: вивіски, екрани, частина освітлення в торговому залі, смартфони, телевізори і всі товари в магазинах", – зазначив Астапов.

Він зазначив, що кількість автономних магазинів "Алло", що працюють у блекаут, збільшується щотижня і незабаром досягне 150. Магазини розташовані у 23 містах у 12 областях України: у Волинській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Повний список міст і магазинів з адресами можна перевірити на сторінці компанії, де також є інформація щодо точок видачі онлайн замовлень.

З початку воєнного вторгнення Росії в Україну ДК "Алло" відновила роботу близько 284 магазинів із 340, які працювали до війни. До мережі групи входять шоуруми під брендами "Алло Мах" та "Алло", магазини "Mi" та магазини під брендами телеком-операторів.

ТОВ "Алло" створено у 1998 році. Станом на лютий 2022 року мережа налічувала 340 торгових точок у 140 містах України. Наразі відкрито понад 270 торгових точок.

За даними ресурсу opendatabot, учасниками ТОВ "Алло" є ПП "Дніпроінвест 2016" (95,19%), Дмитро Деревицький (3,6%), Максим Раскін (1,21%). Кінцевим бенефіціаром зазначено Деревицького.

Теги: #робота #алло

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