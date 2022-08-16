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14:54 16.08.2022

ВР визначила особливості діяльності Нацради з питань телебачення та радіомовлення під час війни

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ВР визначила особливості діяльності Нацради з питань телебачення та радіомовлення під час війни

Верховна Рада визначила особливості діяльності Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення під час воєнного стану.

За відповідний законопроєкт №7345 про внесення змін до деяких законів про особливості здійснення окремих повноважень Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення в умовах воєнного стану проголосували в цілому 245 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

Законопроєкт передбачає право Національної ради визначати порядок подання та розгляду заяв про видачу, продовження, переоформлення, анулювання ліцензій, водночас залишається законодавча рамка щодо підстав для ухвалення рішення про анулювання ліцензій, видачу або відмову у видачі ліцензій. Документ також пропонує надати Нацраді право визначати порядок видачі та анулювання тимчасових дозволів на мовлення.

Згідно із законопроєктом, Нацраді в період дії воєнного стану дозволили застосовувати штрафи за спеціальною процедурою. Законопроєкт застерігає, що до таких порушень, зокрема, належать заклики до насильницької зміни конституційного ладу України; пропаганда російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії РФ проти України та символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну; виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, зокрема шляхом подання цієї агресії як внутрішнього чи громадянського конфлікту; пропаганда глорифікації осіб, які вчиняли цю агресію.

У разі повторних порушень протягом воєнного стану Нацрада звертається до військового командування для відповідного реагування.

 

Теги: #рада #нацрада_тв_радіомовлення

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