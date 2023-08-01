В Україні напрацюють словник "небажаної" лексики та критерії неприпустимої до поширення в медіа інформації - Герасим'юк

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявляє, що в Україні буде напрацьовано словник "небажаної" лексики та критерії до інформації, яка є неприпустимою для поширення в медіа.

"Закон справді обмежує релігійні організації в праві входити до структури власності суб’єкта у сфері аудіовізуальних медіа, який використовує радіочастотний спектр. Питання до дискусиї, як на мене. Однак не запроваджено заборон створювати інші види медіа, наприклад друковані чи онлайн-медіа. Наразі нам не відомо про плани парламентарів внести коригування до закону, щоб змінити щось у цьому питанні", - сказала Герасим'юк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На запитання щодо критеріїв інформації, яка може ображати почуття вірян і є неприпустимою для поширення в ефірі, робота над якими була анонсована раніше, голова Нацради заявила, що йдеться не лише про почуття вірян, а й про так звані чутливі спільноти - етнічні, національні, ЛГБТІК, спільноти людей з інвалідністю, ветеранські та інші.

"Ми маємо формувати медіапростір, вільний від дискримінації, фіксацій образливих та некоректних стереотипів і мови ворожнечі стосовно будь-яких громадян країни за багатьма ознаками", - додала вона.

Герасим'юк зазначила, що для того, щоб зрозуміти, як облаштувати таку політику в інформаційному просторі, регулятор провів уже декілька зустрічей - із ромською, єврейською, кримсько-татарською спільнотами, представниками мусульманських організацій, Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, а також налагоджує співпрацю з офісом омбудсмена через меморандум про спільні дії.

"Готуються меморандуми й із означеними спільнотами - ця робота викликала неабияку громадську підтримку. Результатом цих зустрічей мають бути напрацьований словник "небажаної" лексики і критерії до інформації, яка є недопустимою, а також спільна просвітницька робота для медіа", - наголосила голова Нацради.

За її словами, цими критеріями медіарегулятор користуватиметься під час ухвалення своїх рішень, доки органи співрегулювання не напрацюють відповідні кодекси.

Крім того, Герасим'юк розповіла, що в планах ще проведення зустрічей із представниками арабських спільнот, ветеранськими організаціями, організаціями, що представляють людей з інвалідністю.