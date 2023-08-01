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11:35 01.08.2023

Герасим'юк: Розбудова загальнонаціонального державного цифрового мультиплексу наближається до завершення

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Герасим'юк: Розбудова загальнонаціонального державного цифрового мультиплексу наближається до завершення

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявляє, що розбудова загальнонаціонального державного цифрового мультиплексу MX-7 наближається до завершення.

"Рішення про створення багатоканальної цифрової телемережі МХ-7 у діапазоні 174-230 МГц Національна рада ухвалила 5 грудня 2019 року. Концерн РРТ визначено оператором мережі, а також затверджено перелік 158 населених пунктів, канали та потужності передавачів у мережі МХ-7. Заходи щодо створення багатоканальної цифрової телемережі МХ-7 здійснює Концерн РРТ на підставі указу президента, яким введено в дію рішення РНБО щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки", - сказала Герасим'юк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, розбудова повноцінної державної телекомунікаційної інфраструктури на базі державного оператора є одним зі шляхів покращення покриття цифровим телевізійним мовленням областей України.

"За інформацією Концерну, наприклад, робота передавачів мультиплексу МХ-7 у містах Білопілля та Тростянець Сумської області потужністю 1,4 кВт забезпечить зону покриття, співмірну із зоною покриття зруйнованих значно потужніших аналогових передавачів. При цьому буде головна перевага цифрового мовлення - на одному частотному каналі поширюватиметься до 12 телеканалів", - розповіла Герасим'юк.

Вона зазначила, що зі свого боку Національна рада вже оголосила конкурс на постачальника послуг для потреб мовлення МХ-7 із загальнонаціональною категорією покриття, а також конкурс на отримання ліцензії на мовлення в МХ-7.

"Із підбиттям підсумків цих конкурсів регулятор фактично завершить своє завдання. Оголошення конкурсів стало можливим лише зараз, оскільки була потреба врегулювати деякі юридичні процедури, що потребували внесення змін до закону "Про медіа". 1 липня вони набули чинності... Наразі цей шлях пройдено, і розбудова загальнонаціонального державного цифрового мультиплексу, а це досить складний і тривалий проєкт, наближається до завершення", - додала голова Нацради.

Герасим'юк висловила сподівання, що, попри складну ситуацію в країні, і, зокрема, економічну ситуацію на медійному ринку, буде достатня кількість претендентів на участь у конкурсі на мовлення в мультиплексі МХ-7, що дасть змогу забезпечити наповнення мультиплексу різноманітним, цікавим і корисним контентом.

За її словами, Національна рада докладе всіх залежних від неї зусиль, щоб завершити весь процес у жовтні 2023 року.

Теги: #мультиплекс #герасимюк #нацрада_тв_радіомовлення

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