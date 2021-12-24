Голова Нацради з телерадіомовлення впевнена: законопроект про Держтелерадіоінформ не розглядатимуть на жодному рівні

Законопроект про Державний інформаційний концерн телебачення і радіомовлення України (№6430), поданий народним депутатом Олегом Дундою (фракція "Слуга народу"), порушує всі медійні норми, не передбачає будь-яких якісних контентних змін, відповідно, його навіть не розглядатимуть на жодному з рівнів, упевнена голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.

"Коротко: такий проект порушує всі мислимі медійні норми - ринкові та безпекові, не передбачає жодних якісних контентних змін - швидше, навпаки. Він спрямований у зворотний бік від уже наявних демократичних перетворень, множить на нуль таку перемогу, як створення суспільного мовлення, і ставить під серйозний сумнів євроінтеграційні плани держави. Тобто – ставив би. Бо, наголошую: ця ідея, на моє тверде переконання, є помилковою і нежиттєздатною", - заявила вона в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Герасим'юк наголосила, що, можливо, автор законопроекту мав шляхетну мету подбати про державу, проте йому варто проконсультуватися зі спеціалістами, глибше дослідити законодавство і нагадати собі про демократичні процеси.

Як зазначила голова Нацради, український інфопростір наразі справді перебуває в жалюгідному стані через інформаційну війну, розмаїття фейків, скандалів і "низькопробну пропаганду, яка замінила журналістику".

Водночас, за її словами, запропонований законопроект не тільки не працював би на покращення ситуації – він додав би ще більших проблем.

"Я говорю в умовному часі, тому що впевнена: цей проект не розглядатимуть на жодному рівні. Водночас Україні дуже потрібна реальна якісна медійна реформа. І всі занепокоєні вищезгаданим проектом мають рішуче вимагати її", - наголосила Герасим'юк.

У свою чергу Національна спілка журналістів України закликала Дунду відкликати законопроект, щоб не відволікати чиновників та журналістів від гострих питань захисту свободи слова.

"Прямий державний контроль за редакційною політикою ЗМІ, управління чиновниками виробництвом журналістського контенту – це шлях цензури й тоталітарного контролю, а не захист інформаційної безпеки", – наведено слова голови НСЖУ Сергія Томіленка на сайті НСЖУ.

Законопроект №6430 про створення Державного інформаційного концерну телебачення і радіомовлення України передбачає вимогу віддавати 25% ефіру під трансляцію програм, створених на замовлення Держтелерадіоінформу, а також запровадження інформаційних аукціонів із продажу контенту, створеного за держзамовленням.

Сам концерн автор законопроекту пропонує створити на базі Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ), української платформи іномовлення та Державного концерну з питань кіно.