Мінцифри анонсувало бета-тестування англомовної версії документів та шерингу авто в "Дії"

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що незабаром розпочнеться бета-тестування англомовної версії документів та шерингу авто в застосунку "Дія".

"У бета-тесті документів перевірятимуть, чи коректно документи відображаються англійською. А також чи правильно відображаються поля документів та чи коректно працює перемикання мови", – повідомило Мінцифри на сайті у вівторок.

У міністерстві зазначили, що мають намір протестувати призупинену в лютому послугу шерингу авто ще раз, щоб переконатися, що вона працює коректно.

"З початком повномасштабного вторгнення Росії з міркувань безпеки відключили реєстри, де були необхідні документи для шерингу. Наразі реєстри знов працюють. Тож ми хочемо знову зробити шеринг авто доступним в "Дії", - зазначили в міністерстві.

У Мінцифри також повідомили, що кожен може взяти участь у бета-тесті нових послуг. Для тесту англомовної версії застосунку достатньо одного з документів: закордонного паспорта, посвідчення водія або техпаспорта.

У тесті шерингу авто мають брати участь щонайменше дві особи – власник авто та належний користувач відповідно.

З документів їм знадобляться паспорт у "Дії" - закордонний або ID-картка, для власника – техпаспорт транспортного засобу, на якого буде призначено належного користувача, для належного користувача – водійське посвідчення відповідної категорії.