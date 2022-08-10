"Vodafone Україна" виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями

Мобільний оператор компанія Vodafone Україна, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), завершив регулярну виплату відсотків за єврооблігаціями, повідомляється в пресрелізі оператора в середу.

"Незважаючи на складні умови, спричинені війною та подальшим економічним спадом, ми продовжуємо виконувати взяті на себе зобов'язання. Це демонструє стійкість нашого бізнесу та ефективність управління позиковими коштами. Компанія, як і раніше, прагне підтримувати стійку позицію ліквідності, а також стійкий профіль боргового навантаження", – процитовано у повідомленні слова генерального директора Vodafone Україна Ольги Устинової.

Як повідомляє оператор, на сьогодні сума залишку за облігаціями становить $400 млн - компанія вже викупила і погасила раніше за термін $100 млн.

Як повідомлялося, на початку лютого 2020 року Vodafone Україна розмістила п'ятирічні єврооблігації на $500 млн під 6,2%. Випуск у форматі 144A/Reg S маркетували серед міжнародних інвесторів у Європі та США.

Згідно з умовами розміщення, купон – відсоток за розміщеними облігаціями – необхідно сплачувати кожні шість місяців.