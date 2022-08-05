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13:29 05.08.2022

"Київстар" закриває мобільні фінсервіси

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"Київстар" закриває мобільні фінсервіси

Мобільний оператор компанія "Київстар" закриває власні фінансові сервіси через відсутність суттєвих перспектив.

"Ми на сьогодні закриваємо наші мобільні фінансові сервіси. Там сервіси частково підуть у сегмент b2c, як, наприклад, перекази між балансами, але ми в перспективі великих можливостей тут не бачимо", - заявив президент мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що компанія вийшла із спільного проєкту з Альфа-банком і наразі проєкт повністю закрито.

"Це не означає, що нам не цікавий фінтех. Навіть більше. Пілот, який у нас був, підтверджує наш інтерес до цієї індустрії, але, можливо, це, як кажуть, "не на часі", - зазначив Комаров.

Він також повідомив, що як конвергентні послуги добре розвивається послуга телебачення, хмарні сервіси, cybersecurity та низка інших послуг, які надає оператор.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року "Київстар" та Альфа-Банк завершили пілотний етап співпраці, оголосили про початок стратегічної співпраці та перейшли до системної кооперації у наданні конвергентних телекомбанківських послуг, не лише у діджитал, а й офлайн.

У вересні 2018 року Альфа-Банк провів першу емісію електронних грошей фінансового сервісу "Смарт Гроші" "Київстару".

У серпні 2017 року оператор "Київстар" зареєстрував ТОВ "Стармані" для надання фінансових послуг (окрім страхування та пенсійного забезпечення), фінансового лізингу, інших видів кредитування та грошового посередництва, а також для обробки даних та розміщення інформації на вебсайтах. Статутний капітал дочірньої компанії становить 7 млн грн, частка "Київстару" – 100%.

У середині 2016 року ТОВ "Стармані" отримало ліцензію Національного банку України (НБУ) на переказ коштів у національній валюті.

НБУ у листопаді 2017 року задовольнив заявку дочірньої компанії "Київстару" ТОВ "Стармані" на набуття статусу оператора платіжної інфраструктури.

"Київстар" у II кв. знизив EBITDA на 4,8% за зростання виторгу на 3,9% (у доларах – на 2%) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 7,370 млрд грн.

"Київстар" – найбільший український оператор телекомунікацій. Надає послуги зв'язку та передання даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, зокрема 3G. Його послугами до кінця 2020 року користувалися близько 25,9 млн абонентів мобільного зв'язку і близько 1,1 млн клієнтів фіксованого інтернету.

Акціонером "Київстару" є міжнародна група VEON (раніше – VimpelCom Ltd.). Акції групи котируються на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #київстар #фінсервіс

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