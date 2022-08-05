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12:47 05.08.2022

Плануємо зберегти послугу "Роумінг як вдома" до кінця цього року – президент "Київстару"

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Плануємо зберегти послугу "Роумінг як вдома" до кінця цього року – президент "Київстару"

Мобільний оператор компанія "Київстар" розраховує на можливість зберегти надання послуги "Роумінг як вдома" для своїх абонентів у країнах ЄС до кінця поточного року.

"Поки що ми плануємо, що "Роумінг як удома" буде з нами до кінця цього року. Ми намагатимемося робити все, щоб "Роумінг як удома" був мінімум до кінця воєнного стану в Україні. Але це залежить не лише від нас...Наші партнери не готові на дуже довгостроковій основі фактично втрачати частину свого доходу, частину своєї маржі у якості соціальної допомоги Україні", - сказав президент мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що для "Київстару" надання цієї послуги - не бізнес, а частина соціальної відповідальності, й оператор зі свого боку підтримуватиме її надання стільки, скільки потрібно.

"Але вже зараз лунають голоси, мовляв, давайте якось потихеньку повертатися до нормальної бізнес-практики. А є голоси, які кажуть: "Ми звернемося до свого уряду із пропозицією компенсувати нам втрати, пов'язані з пільговими роумінговими ставками для українських операторів". Тому у що це виллється в перспективі... Наразі я впевнений, що до кінця року ми зможемо на рівні діалогів, на рівні пояснень підтримувати цю ситуацію. Як буде далі, я не знаю", - зазначив Комаров.

За його словами послугами роумінгу від "Київстар" найчастіше користуються абоненти у Польщі, Німеччині та Чехії.

"У березні ми зафіксували майже 3 млн абонентів, які поїхали за кордон, але зараз клієнтів у роумінгу трохи менше: 1,3-1,4 млн та 80-90% наших користувачів користуються послугою "Роумінг як вдома", - зазначив президент "Київстар".

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України повідомило про продовження дії послуги "Роумінг як вдома" для українських біженців у країнах ЄС.

Раніше оператори України та ЄС підписали спільну декларацію про скоординовані зусилля щодо забезпечення та стабілізації доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною.

"Київстар" у II кв. знизив EBITDA на 4,8% за зростання виторгу на 3,9% (у доларах – на 2%) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 7,370 млрд грн.

"Київстар" – найбільший український оператор телекомунікацій. Надає послуги зв'язку та передання даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, зокрема 3G. Його послугами до кінця 2020 року користувалися близько 25,9 млн абонентів мобільного зв'язку і близько 1,1 млн клієнтів фіксованого інтернету.

Акціонером "Київстару" є міжнародна група VEON (раніше – VimpelCom Ltd.). Акції групи котируються на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #роумінг

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