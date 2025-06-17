ЄК запропонувала включити Україну в зону роумінгу ЄС

Єврокомісія (ЄК) висунула у вівторок пропозицію про інтеграцію України в зону роумінгу ЄС із січня 2026 року.

"Ми хочемо, щоб громадяни України залишалися на зв'язку зі своїми близькими по всьому ЄС, а також у своїй рідній країні. Ось чому ми пропонуємо Україні приєднатися до нашої роумінгової сім'ї. Ми ще раз підтверджуємо нашу незмінну прихильність підтримці України та її громадян", - заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляється в комюніке Єврокомісії, реалізація її пропозиції дасть змогу українцям телефонувати, надсилати текстові повідомлення та використовувати свої мобільні дані з українських телефонних номерів у 27 країнах ЄС без додаткових витрат. Ті самі переваги поширюватимуться на європейців, які можуть перебувати в Україні.

"Роумінг - це перша галузь, у якій ЄС поширить режим внутрішнього ринку на Україну. На практиці це означає, що мандрівники з України, які відвідують ЄС, і мандрівники з ЄС, які відвідують Україну, не платитимуть жодних додаткових зборів за роумінг. Використання всіх мобільних послуг, включно з дзвінками, sms-повідомленнями та даними, оплачуватиметься за внутрішніми тарифами", - пояснили в Брюсселі.

ЄК направила ухвалену нею пропозицію до Ради ЄС для схвалення. Згідно з нею, Україна фактично приєднається до зони ЄС "Роумінг як вдома" 1 січня 2026 року, повідомили в Єврокомісії.