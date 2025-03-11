Шмигаль: Ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Європейським Союзом, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом. Це посилить зв’язок українців за кордоном з батьківщиною, з рідними та близькими людьми. Це сприятиме єдності й консолідації українського народу", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр підкреслив, що Україна максимально швидко пройшла шлях від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних переговорів.

"У межах секторальної інтеграції ключовими є так звані "безвізи" з ЄС: торговельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий. Прагнемо закріпити ці здобутки на постійній основі, а також працюємо над отриманням промислового "безвізу", - додав він.

На засіданні Кабміну схвалено проєкт Рішення Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі про внесення змін до частини А Доповнення XVII-3 (Правила, що застосовуються до телекомунікаційних послуг) Додатка XVII до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Серед іншого документом уточнюються окремі аспекти зобов'язань України в частині переліку положень актів acquis ЄС, що підлягають імплементації для можливості отримання Україною режим внутрішнього ринку ЄС для роумінгу, ідеться в дописі НКЕК у Facebook у вівторок.

Регулятор повідомив, що Європейська сторона також вже схвалила проєкт вказаного Рішення Комітету асоціації Україна-ЄС, і, відповідно воно буде підписане обома сторонами вже найближчим часом.

У комісії нагадали, що Україна за запитом НКЕК у листопаді 2024 року ініціювала оцінку Європейської Комісії законодавства України на предмет відповідності положенням актів acquis ЄС стосовно роумінгу і, наразі триває процес відповідної оцінки.

Раніше віцепрезидентка Єврокомісії (ЄК) Генна Вірккунен (Henna Virkkunen) на спільному засіданні уряду України і Єврокомісії повідомила що Єврокомісія у березні оприлюднить оцінку національного законодавства України щодо роумінгу.

Як повідомив на спільному засіданні уряду України і Єврокомісії віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, Україна розраховує отримати внутрішній ринок для роумінгу в Європі в рамках приєднання до Roam like at home (RLAH) у найближчі місяці.

Він нагадав, що Україна забезпечила впровадження необхідних правових актів ЄС та подала відповідну нотифікацію ЄК 7 листопада 2024 року. Позитивний висновок дозволить Україні отримати режим внутрішнього ринку для роумінгу.

Наступним кроком буде рішення про взаємовизнання й внутрішній ринок для роумінгу між Україною і ЄС. Це рішення після його схвалення всіма державами-членами Євросоюзу відкриє шлях до четвертого й фінального етапу – фактичного старту RLAH та його імплементації мобільними операторами.