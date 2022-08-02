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12:59 02.08.2022

Закон про медіа має бути ухвалений ВР та підписаний президентом до 1 грудня – заступник голови профільного комітету

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Закон про медіа має бути ухвалений ВР та підписаний президентом до 1 грудня – заступник голови профільного комітету

Закон про медіа має бути підписаний президентом Володимиром Зеленським до першого грудня – до оцінки Європейської комісії (ЄК) виконання Україною рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо її вступу до Європейського Союзу, заявила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Я переконана, що ми восени вже ухвалимо у двох читаннях (законопроєкт про медіа – ІФ). Але якщо говорити про дедлайн, то до 1 грудня цей закон вже має бути підписаний президентом України, оскільки після цього буде перевірка виконання тих семи пунктів (рекомендацій ЄК – ІФ). І це відповідальність народних депутатів, щоб ми якнайшвидше продемонстрували прогрес", - сказала Кравчук під час круглого столу "Новий закон про медіа - крок до імплементації рекомендацій Єврокомісії" у вівторок у Києві.

Народна депутатка звернула увагу на розділ законопроєкту щодо захисту українського інформаційного простору.

"Чим важливий цей закон? Тим, що він містить дев'ятий розділ, який стосується якраз агресії Російської Федерації та захисту нашого інформаційного простору", - наголосила Кравчук.

За її словами, у законопроєкті враховано всі рекомендації ЄК.

"Це облік на 100% директив. Ми тут враховуємо додаткові вимоги про інклюзію щодо доступності людей з інвалідністю, а також директиви щодо реклами", - зазначила Кравчук.

За словами генеральної директорки урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталії Форсюк, під час підготовки законопроєкту було виконано дуже велику роботу і в останній його редакції, розміщеній на сайті профільного комітету, усунуто всі розбіжності з європейськими директивами, які мали місце.

"Ми вже віддали на переклад цю версію, щоб офіційною нотою... відправити до Європейської комісії. Ми вважаємо, що він відповідає директивам. Європейська комісія має оцінити, наскільки ця редакція закону імплементує ті рекомендації, які вони нам дали", - сказала Форсюк.

Вона також додала, що якщо ЄК матиме ще якісь зауваження до законопроєкту, то їх треба буде врахувати під час підготовки документа до другого читання.

"Ми справді дуже розраховуємо, що цей законопроєкт буде підписаний президентом до 1 грудня. Чому? Тому що в грудні Європейська комісія даватиме оцінку виконанню тих семи рекомендацій, які вони нам дали, частиною яких і є наш закон про медіа", - наголосила Форсюк.

На думку голови комітету з питань інформаційної політики Микити Потураєва, "в умовах російської масштабної інтервенції, окупації… комітет впорався з дуже важким завданням, вклався у необхідні терміни" та підготував законопроєкт, який "демонструє непорушну прихильність України до захисту таких принципових цінностей, як свобода слова, свобода медіа, свобода висловлювання своєї думки".

Теги: #закон #кравчук #медіа

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