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13:34 26.07.2022

CERT-UA попереджає про масове розсилання небезпечних e-mail із темою "Остаточний платіж"

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CERT-UA попереджає про масове розсилання небезпечних e-mail із темою "Остаточний платіж"

Урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Державній службі спецзв'язку та захисту інформації, попереджає про надсилання нових небезпечних електронних листів з темою "Остаточний платіж".

"Відкриття архіву призведе до завантаження шкідливих програм і, як наслідок, викрадення даних", – зазначається у повідомленні.

У CERT-UA атаку пов'язують із угрупуванням UAC-0041 ("російські хактивісти").

Теги: #хакери #кібербезпека #cert_ua

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