CERT-UA попереджає про масове розсилання небезпечних e-mail із темою "Остаточний платіж"

Урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Державній службі спецзв'язку та захисту інформації, попереджає про надсилання нових небезпечних електронних листів з темою "Остаточний платіж".

"Відкриття архіву призведе до завантаження шкідливих програм і, як наслідок, викрадення даних", – зазначається у повідомленні.

У CERT-UA атаку пов'язують із угрупуванням UAC-0041 ("російські хактивісти").