В Україні вже понад 12 тис. терміналів Starlink

В Україні вже працює понад 12 тис. терміналів Starlink, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"В Україні понад 12 тисяч терміналів Starlink. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям і волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах. Війна – час викликів і нестандартних рішень. Наша команда перевірила, чи зможе термінал працювати у дорозі на швидкості 130 км/год", – написав міністр у телеграм-каналі в понеділок.

Він додав, що отримані результати передаються до SpaceX.