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07:33 26.07.2022

В Україні вже понад 12 тис. терміналів Starlink

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В Україні вже понад 12 тис. терміналів Starlink

В Україні вже працює понад 12 тис. терміналів Starlink, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"В Україні понад 12 тисяч терміналів Starlink. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям і волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах. Війна – час викликів і нестандартних рішень. Наша команда перевірила, чи зможе термінал працювати у дорозі на швидкості 130 км/год", – написав міністр у телеграм-каналі в понеділок.

Він додав, що отримані результати передаються до SpaceX.

 

 

 

Теги: #термінали #starlink

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