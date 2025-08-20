monobank почав розвивати мережу власних терміналів поповнення

Фото: https://t.me/OGoMono/

Віртуальний monobank, створений ТОВ "Фінтех Бенд" на базі Універсал Банку, який наразі посідає другу позицію на ринку за кількістю карток, почав розвивати мережу власних терміналів поповнення.

"Почали ставити їх (термінали mono) по містах України та розвивати власну мережу поповнення. Зараз їх зовсім мало – лише 1200, але ми тільки почали", – написав співзасновник "Фінтех Бенд" Олег Гороховський у телеграм.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 червня цього року на ринку було 9,89 млн активних карток (мінімум одна операція за місяць) Універсал Банку порівняно із 31,13 млн у лідера ринку ПриватБанку та 7,92 млн у Ощадбанку, який йшов третім, за загальної кількості таких карток на ринку 58,79 млн.

Окрім того, статистика НБУ показувала на цю дату 17 пристроїв самообслуговування Універсал Банку, з якими він посідав 31-е місце на ринку, де їх загальна кількість санровила 30,47 тис., а у лідера ПриватБанку було 17,29 тис.