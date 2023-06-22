Економіка

18:21 22.06.2023

ПриватБанк замінить кожен п'ятий POS-термінал на більш сучасний

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ПриватБанк замінить кожен п'ятий POS-термінал на більш сучасний

Державний ПриватБанк заявив про початок оновлення мережі еквайрингу та плани замінити кожен п'ятий POS-термінал у своїй найбільшій на ринку мережі, що складається з 230 тис. пристроїв, на сучаснішу модель, повідомила пресслужба в четвер.

"Ми планували почати оновлювати мережу ще 2022 року, але війна внесла свої корективи. Тому ми розпочинаємо цей процес цього року і плануємо замінити на більш сучасний кожен п'ятий POS-термінал, що працює", - цитує пресслужба банку члена правління з питань малого та середнього бізнесу Євгена Заіграєва.

За його словами, оновлення еквайрингу стартує в червні, і за кілька місяців Приват планує замінити кожен п'ятий термінал на "сучасну переносну модель на платформі Android, які відкривають для бізнесу більше можливостей і можуть працювати за дефіциту енергії".

У повідомленні зазначається, що нове обладнання відповідає всім міжнародним стандартам платіжних систем. Зокрема, модель POS-терміналів PAX a930 завдяки вбудованій фронтальній камері та сенсорному екрану дасть змогу, крім фінансових і сервісних операцій, здійснювати оплату за допомогою біометричної технології FacePay24 і використовувати термінал як касу з застосунком ПРРО "Каса". Smart POS моделі PAX a930 працюють на базі операційної системи Android.

Згідно з даними НБУ, 2022 року кількість платіжних терміналів у торговельній і сервісній мережі в Україні зменшилася на 15,8% - до 359,2 тис. шт. (із них 348,1 тис. шт., або 96,9% - безконтактні термінали), кількість банківських пристроїв (банкомати, ПТКС і платіжні термінали) - на 15,5%, до 37,6 тис. од.

Найбільшу кількість платіжних терміналів мали на початок 2023 року ПриватБанк - 60,4%, Ощадбанк - 19,6% і Райффайзен Банк - 7,6%.

Теги: #приватбанк #термінали

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