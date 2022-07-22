IT-школи-резиденти "Дія.City" не сплачуватимуть ПДВ - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про відміну ПДВ для IT-шкіл-резидентів спеціального податкового режиму "Дія.City".

"Це важлива частина реформи IT-освіти. Звільнення edtech-ринку від ПДВ надасть компаніям більше можливостей для розвитку, у них буде більше ресурсів для масштабування", - написав у своєму телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що за підрахунками експертів, до 2030 року українському IT-сектору знадобиться щонайменше 500-600 тис. фахівців. Відповідно, пріоритет держави - забезпечити якісну освіту людей, які хочуть працювати в IT.

У Мінінфраструктури вважають, що завдяки скасування ПДВ для шкіл-резидентів "Дія.City" в Україні з'явиться більше можливостей для розвитку неформальної IT-освіти, яка стане якіснішою та доступнішою для українців.

"Дія.City" - це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ, що передбачає комплекс заходів щодо стимулювання розвитку індустрії високих технологій.

Джерело: https://t.me/zedigital/2225, https://t.me/mintsyfra/3260