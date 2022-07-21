Нацрада з телерадіомовлення анулювала низку регіональних ліцензій "Прямого" на прохання телеканалу

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за бажанням ТОВ "Телеканал "Прямий" анулювала низку ліцензій на ефірне мовлення.

Зокрема, згідно з повідомленням на сайті регулятора, анульовано ліцензії "Прямого" на мовлення в Єнакієвому, Луганську та Станично-Луганському районі, Куп'янську та Куп'янському районі, Чернігові, Чернігівському та Куликівському районах - за власним бажанням телеканалу.

Як повідомлялося, раніше Верховний Суд України визнав дії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензій на радіомовлення ТОВ "Телеканал "Прямий" протиправними.

У листопаді 2021 року телеканали "П'ятий" та "Прямий", що належали п'ятому президенту України Петру Порошенку, об'єдналися у медіахолдинг "Вільні медіа", якому було передано 100% корпоративних прав телеканалів.