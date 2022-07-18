Верховна Рада планує передбачити для Нацради особливу процедуру застосування санкцій до телерадіокомпаній під час війни

Верховна Рада планує передбачити особливості здійснення окремих повноважень Нацрадою України з питань телебачення і радіомовлення в умовах воєнного стану, зокрема щодо застосування санкцій до телерадіокомпаній, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Прийняття відповідного законопроєкту №7345 за основу підтримав 241 народний депутат на пленарному засіданні в понеділок.

Як зазначається у пояснювальній записці, згідно з частиною другою статті 51 закону "Про телебачення і радіомовлення", особливості регулювання мовлення під час надзвичайного та воєнного стану визначаються законом. На Нацраду покладено повноваження щодо регулювання суб'єктів інформаційної діяльності, які у цей складний для країни час продовжують здійснювати свою діяльність і часом потребують ухвалення регулятором відповідних рішень. Водночас регулятор не може реалізовувати свої повноваження у повному обсязі через процедури, встановлені законом і які прописувалися для мирного часу.

Ініціатори законопроєкту пояснюють, що запропоновані у ньому норми забезпечать можливість під час дії воєнного стану оперативно реагувати на окремі порушення ліцензіатами вимог чинного законодавства і дадуть змогу врегулювати окремі питання щодо їхньої діяльності.

Насамперед частину другу статті 6 закону пропонується доповнити положенням про те, що використання телерадіоорганізацій не допускається для пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, а також символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму.

Автори законодавчої ініціативи також пропонують доповнити профільний закон новою статтею 51-1, в якій визначити, що у разі виявлення ознак порушень вимог частини другої статті 6, частини шостої статті 9 чинного закону (йдеться, зокрема, про заборону поширювати аудіовізуальні твори, в яких заперечується або виправдовується злочинний характер комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму), за результатами моніторингу, Нацрада зможе застосовувати особливу процедуру притягнення мовників до відповідальності за такі порушення. При цьому мовники мають надати Нацраді свої письмові пояснення протягом не менш як трьох робочих днів.

При цьому, у разі застосування санкцій у вигляді стягнення штрафу, ліцензіат зобов'язаний сплатити його у шестиденний термін із дня оприлюднення рішення на офіційному вебсайті Нацради. У цьому випадку розмір штрафу становитиме 50% від зазначеного у рішенні регулятора. Інакше Нацрада звернеться до суду з позовом щодо його стягнення, при цьому розмір штрафу збільшується на 100% від розміру зазначеного у відповідному рішенні.

Крім того, законопроєкт передбачає, що виявивши порушення статей 6 та 9 закону "Про телебачення і радіомовлення", Нацрада зможе звертатися до військового командування для відповідного реагування. Таке рішення регулятор зможе ухвалити у разі повторного протягом дії воєнного стану використання телерадіоорганізації для закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії РФ проти України, символіки військового вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну, виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, зокрема подання її як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, глорифікацій осіб, які вчиняли її, представників збройних формувань Росії, а також представників окупаційної адміністрації РФ та представників підконтрольних цій державі самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, зокрема шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі військові люди".