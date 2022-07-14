Телеком

21:00 14.07.2022

Твіттер пояснив глобальний збій проблемами із внутрішніми системами

1 хв читати
Твіттер пояснив глобальний збій проблемами із внутрішніми системами

Фахівці Твіттера усунули проблеми у внутрішніх системах, які викликали глобальний збій у його роботі вдень у четвер, йдеться у повідомленні соцмережі.

"І ми повернулися! У нас були деякі проблеми з нашими внутрішніми системами, які торкнулися багатьох із вас у всьому світі. Тепер Твіттер має запрацювати, як треба. Вибачте за перерву", - йдеться у повідомленні Твіттер.

Користувачі в усьому світі почали скаржитися на неможливість увійти до Твіттера як на мобільних пристроях, так і на комп'ютерах. Пізніше підтримка повідомила, що деякі користувачі мають проблеми із доступом до Твіттера, і компанія працює над їх усуненням.

Теги: #світ #проблеми #твіттер #усунення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:04 11.07.2022
В ООН прогнозують, що населення Землі досягне 8 млрд людей 15 листопада

В ООН прогнозують, що населення Землі досягне 8 млрд людей 15 листопада

06:50 11.07.2022
Зробимо все, щоб у Латинській Америці, Азії та Африці знали все про російський терор – Зеленський

Зробимо все, щоб у Латинській Америці, Азії та Африці знали все про російський терор – Зеленський

09:15 01.07.2022
Росія є спонсором проблем для всього континенту - Зеленський

Росія є спонсором проблем для всього континенту - Зеленський

19:51 28.06.2022
В Україні відновить роботу Офіс Всесвітньої продовольчої програми

В Україні відновить роботу Офіс Всесвітньої продовольчої програми

19:23 26.06.2022
Порошенко закликав світ дати жорстку відповідь на ракетні обстріли України

Порошенко закликав світ дати жорстку відповідь на ракетні обстріли України

22:35 22.06.2022
Зеленський закликав студентів не дати владі забути про українську війну

Зеленський закликав студентів не дати владі забути про українську війну

06:50 21.06.2022
Кількість насильно переміщених осіб у світі досягла 100 млн

Кількість насильно переміщених осіб у світі досягла 100 млн

07:06 20.06.2022
Франческо Рокка переобраний президентом МКЧХ

Франческо Рокка переобраний президентом МКЧХ

08:03 18.06.2022
Кількість дітей-біженців у світі досягла 36,5 млн

Кількість дітей-біженців у світі досягла 36,5 млн

09:04 17.06.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 537,8 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 537,8 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ахметов передає медіабізнес державі – заява

CERT-UA попереджає про кібератаки на державні структури України

ДТЕК зазнав кібератаки з боку Росії

Хакери використовують для кібератак в Україні теми штрафів від податкового та ядерного тероризму

Українська ІТ-армія з 13 до 19 червня атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів

ОСТАННЄ

SCM розпочинає процес анулювання ліцензій "Медіа Групи Україна"

SCM Ахметова з усіх активів медіагрупи віддасть державі лише ліцензії

"Дія" цього тижня запустить у бета-тестування електронні пенсійні та посвідку на проживання

Ахметов передає медіабізнес державі – заява

Маск повідомив Twitter про відмову від угоди щодо купівлі соцмережі

Єврокомісія закликала операторів мобільного зв'язку продовжити застосовувати знижки для українців у Європі

Збитки "Vodafone Україна" з початку війни досягли майже 2 млрд грн

CERT-UA попереджає про кібератаки на державні структури України

Верховний Суд визнав протиправними дії Нацради з телерадіомовлення щодо анулювання ліцензії телеканалу "Прямий"

Viber знову доступний у Херсоні та області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА