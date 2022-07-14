Твіттер пояснив глобальний збій проблемами із внутрішніми системами

Фахівці Твіттера усунули проблеми у внутрішніх системах, які викликали глобальний збій у його роботі вдень у четвер, йдеться у повідомленні соцмережі.

"І ми повернулися! У нас були деякі проблеми з нашими внутрішніми системами, які торкнулися багатьох із вас у всьому світі. Тепер Твіттер має запрацювати, як треба. Вибачте за перерву", - йдеться у повідомленні Твіттер.

Користувачі в усьому світі почали скаржитися на неможливість увійти до Твіттера як на мобільних пристроях, так і на комп'ютерах. Пізніше підтримка повідомила, що деякі користувачі мають проблеми із доступом до Твіттера, і компанія працює над їх усуненням.