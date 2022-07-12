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06:51 12.07.2022

SCM Ахметова з усіх активів медіагрупи віддасть державі лише ліцензії

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SCM Ахметова з усіх активів медіагрупи віддасть державі лише ліцензії

"Медіа Група Україна" (МГУ) поверне державі лише ліцензії на мовлення, які раніше отримала в неї, роз'яснила Наталія Ємченко – директор з комунікацій SCM, найбільшої української приватної інвестиційної компанії, до складу якої входить і МГУ.

"Ми повертаємо державі тільки державне – тобто ліцензії (які вона нам видала) на мовлення. Все. Жодні інші активи медіагрупи (окрім цих ліцензій) ми державі не передаємо – ані бренди, ані бібліотеки", – зазначила вона у фейсбуці.

Ємченко повідомила, що у вівторок, 12 липня, SCM випустить реліз із певними деталями про вихід із медіабізнесу.

Вона також зазначила, що у групі не знають, як держава розпоряджатиметься цими ліцензіями.

"Можливо, вирішить видати їх комусь, можливо – ні", – описала варіанти Ємченко.

Як повідомлялося, раніше в понеділок власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов оголосив про вихід SCM із медіабізнесу та передачу ліцензій усіх її ЗМІ державі у зв'язку з набуттям чинності антиолігархічним законом.

"Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ", - йшлося в заяві Ахметова про активи МГУ.

За його словами, медіахолдинг "МГУ" створювався з 2000 року, загальний обсяг вкладених інвестицій перевищив $1,5 млрд, кількість співробітників становить близько 4 тис., а канали "Україна" та "Україна 24" стали лідерами в Україні за глядацькою аудиторією.

"Медіа Група Україна" об’єднує національний ефірний телеканал "Україна", загальнонаціональний інформаційний телеканал "Україна 24", розважальний молодіжний телеканал "НЛО TV"; тематичні канали "Індиго TV", телеканали "Футбол 1/2/3"; регіональні телеканали "Донбас", "34 телеканал", "Сигма"; оператора супутникового телебачення Xtra TV; міжнародні канали Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компанії "Теле Про", "Допоможемо ТБ"; медіаагентство повного циклу "Медіа Партнерство Баїнг"; групу новин "Україна", мультимедійну платформу "Україна" - теленовини "Сьогодні" та сайт segodnya.ua; кросплатформний проєкт Vogue UA та ОТТ-платформу OLL.TV.

 

Теги: #scm #мгу #пояснення

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