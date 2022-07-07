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19:07 07.07.2022

Єврокомісія закликала операторів мобільного зв'язку продовжити застосовувати знижки для українців у Європі

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Єврокомісія закликала операторів мобільного зв'язку продовжити застосовувати знижки для українців у Європі

Європейська комісія (ЄК) закликала операторів зв'язку в ЄС та в Україні продовжити угоду, яка дозволяє українцям, які залишили країну, користуватися мобільними телефонами без оплати роумінгу або з мінімальною оплатою.

"Мільйони людей залишили Україну і перебувають у ЄС. Вкрай важливо, щоб українці мали можливість користуватися зв'язком за доступною ціною, залишаючись у контакті зі своїми сім'ями та друзями", - йдеться у комюніке ЄК, опублікованому в Брюсселі у четвер.

У документі міститься нагадування, що підготовлена за сприяння Європейської комісії та Європейського парламенту спільна заява про це підписана 8 квітня. Вона була розрахована на три місяці, і цей термін спливає. Серед 38 суб'єктів, що підписали заяву, є європейські оператори, а також всі мобільні оператори України, зазначають у Брюсселі.

За оцінкою Асоціації європейських регуляторів у сфері електронних комунікацій (BEREC), ця угода на користь українських біженців діяла дуже успішно.

"Це дає добрі підстави для продовження угоди, і комісія закликає операторів, як і раніше, виконувати добровільні зобов'язання", - сказано в повідомленні ЄК.

У ньому також зазначається, що, окрім доступного роумінгу, нині 2,5 млн сім-карток були роздані європейськими телекомунікаційними компаніями біженцям з України, а на кордонах та в пунктах проживання були встановлені точки доступу Wi-Fi.

 

 

Теги: #україна #єс #звязок

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