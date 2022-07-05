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15:06 05.07.2022

Ще 48 пересувних відділень "Укрпошти" з липня почали працювати у селах трьох областей України

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Ще 48 пересувних відділень "Укрпошти" з липня почали працювати у селах трьох областей України

Ще 48 пересувних відділень "Укрпошти" з початку липня почали працювати у Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях; бригади таких відділень обслуговуватимуть 175 тис. мешканців 440 сіл.

Як повідомила пресслужба національного поштового оператора у вівторок, зокрема, у Житомирській області розпочали роботу 14 бригад пересувних відділень, які обслуговуватимуть 143 населені пункти та 38 тис. мешканців.

На Тернопільщині виїхали на маршрути до 119 сіл 14 пересувних відділень для надання послуг компанії майже для 57 тис. мешканців.

У Хмельницькій області розпочали роботу 17 пересувних відділень з точками базування у Кам'янці-Подільському та Городку. Вони обслуговуватимуть понад 80 тис. осіб 178 сіл.

З початку повномасштабного вторгнення РФ вже 372 пересувні відділення "Укрпошти" почали працювати в дев'яти областях України.

"Рухаємося за планом впровадження пересувних відділень, щоб все більше мешканців забезпечити послугами "Укрпошти". З липня до проєкту додалося ще 48 пересувних відділень у Тернопільській, Житомирській та Хмельницькій областях. Наші працівники на авто доставлятимуть мешканцям пенсії, соцвиплати, посилки, продукти, ліки. Тут же можна буде оформити передплату, перекази", - наведено слова генерального директора "Укрпошти" Ігор Смілянського.

Проєкт пересувних відділень стартував в "Укрпошті" у 2018 році із Чернігівської області. Фінансування проєкту здійснюється коштами "Укрпошти", а також інвестиціями ЄБРР у розмірі EUR33 млн на закупівлю та оснащення автомобілів пересувних поштових відділень.

Теги: #укрпошта #відділення

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