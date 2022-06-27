Кабмін відклав на 6 міс. після війни передачу Мінцифрі повноважень Держспецзв'язку згідно із законом про електронні комунікації

Повноваження центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру будуть передані від Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) Міністерству цифрової трансформації (Мінцифри) через шість місяців після завершення або скасування дії воєнного стану.

Відповідну постанову Кабінету міністрів №718 від 24 червня опубліковано на його сайті у понеділок.

Раніше постановою від 9 лютого цього року передбачалося, що ці повноваження перейдуть Мінцифри з 1 липня цього року.

"Це ще один вагомий крок на шляху до регулювання цієї сфери за європейськими стандартами та подальшої інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС", - коментувала в лютому цього року Мінцифри постанову уряду про передання йому Держпецзв'язку невластивих їй функцій.