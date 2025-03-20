Інтерфакс-Україна

Події

06:08 20.03.2025

Єврокомісія звинуватила Alphabet у порушенні закону DMA, наказала Apple відкрити свою ОС

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Європейська комісія, головний антимонопольний регулятор Європейського союзу, звинуватила Alphabet Inc. у порушенні закону про цифрові ринки - Digital Markets Act (DMA). з

Як ідеться в повідомленні Єврокомісії, її занепокоєння викликає той факт, що пошуковик Google віддає переваги власним сервісам Alphabet, що зі свого боку може поставити конкурентів у невигідні умови.

За порушення DMA передбачено штраф у розмірі до 10% глобальної виручки компанії або до 20% у разі повторного порушення.

Представники Google заявили, що рішення ЄК "нашкодить європейським компаніям і споживачам, загальмує інновації, послабить безпеку і призведе до погіршення якості продукту". У повідомленні наголошується, що вимоги регулятора призведуть до того, що користувачам буде важче знайти в пошуковику потрібну інформацію.

Крім того, Єврокомісія в середу наказала Apple Inc. зробити свої операційні системи більш відкритими для пристроїв інших брендів, включно з «розумними» годинниками і навушниками. Це стосується, зокрема, передачі даних між різними платформами.

Поки що про штрафи не йдеться, але якщо компанія відмовиться виконувати вимоги регулятора, Єврокомісія може вжити подальших кроків у рамках DMA, пише Financial Times.

Apple стверджує, що така вимога "змушує нас безкоштовно надавати новий функціонал компаніям, які не грають за тими самими правилами".

"Компанії, що працюють в ЄС, незалежно від їхнього місця реєстрації, повинні підкорятися правилам ЄС, включно з Digital Markets Act, - сказала єврокомісар з питань конкуренції Тереса Рібера. - Своїми рішеннями ми просто забезпечуємо дотримання закону".

Як зазначають ЗМІ, дії Єврокомісії відбуваються на тлі критики президента США Дональда Трампа. Йому не подобається підвищена увага європейських антимонопольних регуляторів до найбільших американських компаній, а штрафи щодо них він називає "формою оподаткування".

Теги: #регулятор #європа #сша #компанії

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