FTC перевіряє Amazon і Google на предмет порушень прав рекламодавців

Федеральна торговельна комісія США (FTC) почала розслідування проти Amazon.com Inc. і Google (дочірня компанія Alphabet Inc.), запідозривши їх у введенні в оману рекламодавців, пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

За словами джерел, розслідування стосується порушень під час розкриття даних про умови розміщення реклами та ціни на рекламні послуги.

FTC зажадала в Amazon інформацію щодо проведення аукціонів на купівлю реклами, включно з використанням у них мінімальних цін. Також відомство вивчає внутрішні процеси Google у сфері ціноутворення, зокрема підвищення цін на рекламу без попереднього повідомлення рекламодавців, кажуть джерела.

FTC і Google відхилили прохання про коментар, Amazon не відповіла на запит Bloomberg.

Google є лідером американського ринку онлайн-реклами, а Amazon посідає на ньому третє місце. Як повідомлялося у звітності Amazon, її рекламна виручка минулого року досягла $56 млрд.

Акції Amazon у п'ятницю дешевшають на 0,7%, ціна паперів Alphabet підвищується на 0,1%.