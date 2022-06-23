Бренд держпорталу "Дія" отримав бронзу фестивалю "Каннські леви" у категорії Creative Business Transformation

Бренд державного порталу електронних послуг (та однойменної програми) "Дія" отримав бронзову нагороду міжнародного фестивалю творчості "Каннські леви" у категорії Creative Business Transformation, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Отримали першого "Каннського Лева" за "Дію". Бронзовою статуеткою "Дію" відзначили в категорії Creative Business Transformation. Дякую нашій команді та Fedoriv Agency. Тепер офіційно креативна цифрова країна", - написав він у своєму телеграм-каналі ввечері в середу.

Раніше він повідомляв, що "Дія" увійшла до шортлиста "Каннських левів" у двох номінаціях: Service Design та Experience Transformation.